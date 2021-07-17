شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي ميلان الإيطالي يعلن ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بشكل رسمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بشكل رسمي قادما من نظيره تشيلسي الإنجليزي.



وكشف وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي في بيان رسمي (السبت) أنه حسم رسميا صفقة ضم مهاجم منتخب فرنسا، لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

أشار ميلان إلى أن مهاجم تشيلسي السابق وأرسنال الأسبق سيرتدي القميص رقم 9 خلال مشواره مع الفريق.