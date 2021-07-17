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نادي ميلان الإيطالي يعلن ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بشكل رسمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

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أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بشكل رسمي قادما من نظيره الإنجليزي.

 

وكشف وصيف الموسم الماضي في بيان رسمي (السبت) أنه حسم رسميا صفقة ضم مهاجم منتخب فرنسا، لتعزيز خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

أشار ميلان إلى أن مهاجم تشيلسي السابق وأرسنال الأسبق سيرتدي القميص رقم 9 خلال مشواره مع الفريق.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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