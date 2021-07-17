شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ لتليفزيون الخليج 365: الأهلي يحتاج لتدعيم هجومه بـ"بن شرقي وكينو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن المارد الأحمر يحتاج لتدعيم صفوفه بجناحين أجانب على أعلى مستوى لضمان استمرار هيمنته على كل البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري. وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "الأهلي بحاجة للتعاقد مع لاعبين فى مركز الجناح يضيفان ميزة السرعة والمهارة على شاكلة أشرف بن شرقي نجم الزمالك الحالي والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز السابق وأتليتكو مينيرو البرازيلي الحالي"، أما باقى المراكز الهجومية لا تحتاج لدعم فى تألق العناصر المتواجدة.

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).