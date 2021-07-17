شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى الأهلي وكايزر تشيفز قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب

ويعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي هو أغلى لاعب فى المباراة النهائية، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالقلعة الحمراء، وعلى أغلى لاعبى كايزر تشيفز.

وجاءت أبرز القيم التسويقية فى كلا الفريقين كالتالي:

الأهلي: 516 مليوناً و440 ألف جنيه

كايزر تشيفز: 222 مليون جنيه مصري

أغلى 5 لاعبين فى الأهلي

ـ محمد الشناوي: 2 مليون و500 ألف يورو

ـ أفشة: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ أليو ديانج: 2 مليون يورو

ـ محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

ـ بدر بانون: مليون و500 ألف يورو

أغلى 5 لاعبين فى كايزر تشيفز

ـ خاما بيليات: مليون و300 ألف يورو

ـ دانيال كاردوسو: 800 ألف يورو

ـ ايتوميلنج إسحاق كوني: 675 ألف يورو

ـ فيلانى زولو: 650 ألف يورو

ـ ليوناردو كاسترو: 650 ألف يورو