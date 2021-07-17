شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب موسيمانى أمام كايزر تشيفز قبل النهائى الأفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالمغرب.

وتوج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن داونز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة برفقة المارد الاحمر .

وسبق لموسيمانى مواجهة كايزر تشيفز قبل النهائى الأفريقى فى 18 مباراة بمختلف البطولات إبان قيادته لفريقا سوبر سبورت يونايتد وصن داونز الجنوب أفريقي، واجمالا حقق موسيمانى سبعة انتصارات وستة تعادلات وتلقى خمس هزائم فى 16 مباراة تولى تدريب صن دوانز أمام كايزر تشيفز، ومباراتين قاد فيهما سوبر سبورت يونايتد أمام كايزر تشيفز.

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.