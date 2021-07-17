شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد كايزر تشيفز.. 9 ذكريات سعيدة للمارد الأحمر فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً اليوم، السبت، حينما يواجه كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب، وعزز المارد الأحمر رقمه القياسي كأكثر الأندية الأفريقية فى عدد مرات بلوغ نهائى دورى الأبطال للمرة الـ14 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور فى النهائى القارى فى 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح الأهلى فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

ويأتى ظهور الأهلي فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

وتوج الأهلى باللقب تسع مرات كالتالى:

1_ توج الأهلى بنسخة 1982، حيث التقى مع أشانتى كوتوكو الغاني، وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الأحمر 3-صفر، بينما تعادل الفريقان فى كوماسى بنتيجة 1-1

2_توج الأهلى بنسخة 1987 مع الهلال السوداني، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 2-صفر.

3_توج الأهلى بنسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر.

4_ توج الأهلى بنسخة 2005 على حساب النجم الساحلي، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-صفر.

5_ توج الأهلى بنسخة 2006 على حساب الصفاقسى التونسي، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى رادس بنتيجة 1-صفر.

6_ توج الأهلى بنسخة 2008 على حساب القطن الكاميروني، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا.

7_ توج الأهلى بنسخة 2012 على حساب الترجى التونسي، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب ببرج العرب بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة برادس بنتيجة 2-1

8_ توج الأهلى بنسخة 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر.

9_توج الأهلى بنسخة 2020 على حساب الزمالك، وأقيم لأول مرة بنظام المباراة الواحدة وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى القاهرة.