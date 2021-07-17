شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخبات اليد والملاكمة والبعثة الطبية لليابان للمشاركة بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخبات كرة اليد والملاكمة والبعثة الطبية لليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2021 استعدادا لانطلاق المنافسات، حيث يفتتح المحفل الأولمبى الجمعة المقبل.

من جهته، أكد أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب فى أولمبياد طوكيو، انتهاء أزمة ملابس اللاعبين قبل ساعات من التوجه إلى طوكيو. وقال صلاح لليوم السابع، إن اللاعبين تسلموا ملابس بمقاسات سليمة لارتدائها أثناء السفر لطوكيو، بعد وصول ملابس ليست على نفس مقاس اللاعبين مؤخرا.



منتخب اليد 2



بعثة مصر



ووصلت بعثة منتخب اليد إلى القاهرة الاثنين الماضى قادمة من ألمانيا بعد خوض 5 مباريات ودية قوية استعدادا لأولمبياد طوكيو المقبلة.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.