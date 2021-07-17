شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: القاضية مهدت الطريق أمام الأهلي للفوز بكل البطولات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أن فوز الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية بهدف القاضية لمحمد مجدى أفشة مهّد الطريق أمام الأهلى للفوز بكل البطولات، وهو ما حدث بعدها من خلال الفوز ببطولة الدورى وكأس مصر والسوبر الأفريقى والحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، موضحاً أن الفريق على وشك تكرار إنجاز العام الماضى من خلال الفوز بكل البطولات هذا الموسم.

وقال وليد صلاح الدين فى مداخلته بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "الأهلى قادر على الفوز أمام كايزر تشيفز ومن ثم تحقيق اللقب العاشر فى تاريخ النادى والثانى على التوالى بشرط عدم الاستهانة بالخصم والتركيز طوال الـ90 دقيقة وعدم الالتفات لحكم اللقاء."

ويستعد الأهلى لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).