شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم كايزر تشيفز فى القيمة السوقية قبل نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلى تحدياً مهماً، عندما يلتقى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث ترجح المؤشرات الفنية على الورق كفة المارد الأحمر قبل اللقاء المرتقب، كما تدعمه القيمة التسويقية أيضاً، حيث تغلب المارد الأحمر بشكل واضح على بطل جنوب أفريقيا.

ووفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى إلى 27 مليوناً و750 ألف يورو، ما يعادل 516 مليوناً و440 ألف جنيه مصرى، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز 11 مليوناً و930 ألف يورو، ما يعادل 222 مليون جنيه مصرى.