شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 14 لاعبا ولاعبة مصريين لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدى الثانى من بطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث استمرت منافسات الدور التمهيدى الثانى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وحجز 14 لاعباً ولاعبة مصريين مقاعدهم فى دور الـ 16 للبطولة بعد تخطيهم منافسات الأدوار التمهيدية.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

ـ فوز محمد الشوربجي على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3-0 و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-7، 11-6، 11-7.

ـ هزيمة ندى عباس أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-9، 11-5، 11-5.

ـ هزيمة مازن هشام أمام الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-2،

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 9-11، 9-11، 11-4، 11-1، 11-6.

ـ فوز روان العربي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 10-12، 11-8، 11-8، 11-7.

ـ فوز علي فرج على الماليزي إين ياو بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6، 11-9، 11-5.

ـ فوز محمد أبو الغار يفوز على المكسيكي أرتورو سالازار بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-7، 11-5، 11-4.

ـ فوز يوسف إبراهيم على الأمريكي شاه جهان خان بنتيجة 3-0،

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 11-5، 13-11.

ـ فوز نور الشربيني على الفنلندية إميليا سويني بنتيجة 3-0،

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-3، 11-5، 11-8.

ـ فوز نادين شاهين المصنفة الثامنة عشر على الماليزية ريتشيل أرنولد بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 12-14، 13-11، 11-4، 11-7.

ـ فوز مروان الشوربجي على محمد الشربيني بنتيجة 3-2، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 9-11، 11-6، 11-4، 9-11، 11-4.

ـ فوز فارس دسوقي على الياباني ريوسي كوباياشي بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6، 11-8، 11-7.

ـ فوز سلمى هاني على زينة مكاوي بنتيجة 3-1 و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 11-6، 11-13، 11-5.

ـ فوز نوران جوهر على الإسكتلندية ليزا إيتكن بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-3، 11-4، 11-5.

ـ فوز هانيا الحمامي على لوك هو بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-5، 11-2، 11-6.

ـ فوز كريم عبد الجواد على الإسباني بورخا جولان بنتيجة 3-0،

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-9، 11-9، 11-9.

ـ فوز طارق مؤمن على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-7، 4-11، 11-7، 11-5.

ـ هزيمة عمر مسعد أمام الإنجليزي جورج باركر بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 13-11، 3-11، 11-4، 11-6.