شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى نهائي دوري الأبطال أمام أندية جنوب أفريقيا؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وتعد هذه المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافساً من جنوب أفريقيا فى النهائى، ففى نسخة 2001 التقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال، وتعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

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