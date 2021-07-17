شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: كايرز تشيفز مرعوب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد حسن "ميدو"، نجم النادى الأهلى السابق، أن فريق كايزر تشيفز الذى يستعد لمواجهة المارد الأحمر فى التاسعة مساء اليوم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب، يعانى من ضعف الدفاع .ونصح ميدو فريق الأهلى بضرورة استغلال ثغرات دفاع الفريق الجنوب أفريقى فى مباراة الليلة.

وقال ميدو، تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 ، "لو الأهلى قلقان.. ففريق كايزر شيفز مرعوب"، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز المارد الأحمر فى هذا اللقاء، متمنياً أن يكون نجم لقاء اليوم هو الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بإدارة اللقاء بحكمة .

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندى باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوى ولى أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد فى غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

ويطمح الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى أن يكون ثانى المدربين الأجانب فى تاريخ القلعة الحمراء، الذى يقود الفريق لحصد دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، كما أنه يبحث عن إنجاز فردى لكونه سيحقق اللقب للمرة الثالثة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلى الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.