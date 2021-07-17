شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الشحات تعرض لظلم كبير وقفشة ليس نجم الأهلي الأوحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات نجم الفريق الأحمر تعرض لظلم كبير خلال الفترة الماضية بسبب التقييم الخاطيء من البعض، على الرغم من كونه لاعب كبير ودائماً ما يصنع الفارق لصالح فريقه، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"قفشة يقدم مستويات رائعة مع الأهلي ولكنه ليس نجم الفريق الأوحد، فهو لاعب في الترس وسط العديد من النجوم التي تصنع الأنجاز معه، وأبرزهم محمد الشناوي وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكذلك باقي اللاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).