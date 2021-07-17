شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف استعد أهلى مدينة نصر لمشاهدة نهائى دوري أبطال أفريقيا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو فرع النادى الأهلى بمدينة نصر على وضع شاشات عملاقة فى مقر النادى لمشاهدة نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة، عندما يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- أهم مبارياته هذا الموسم ليواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر فى تاريخه بينما يسعى بطل جنوب أفريقيا لوضع اسمه فى قائمة المتوجين بدورى الابطال للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندى باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوى ولى أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد فى غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).



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