شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة أول يوم عيد الأضحى بعدها ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق، لاسيما إن الزمالك كان حصل على راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة، وعاد الفريق للتدريبات أمس الجمعة.

وينتظر الجهاز الطبى نتيجة المسحة طبية التى خضع لها فريق فريق الزمالك قبل انطلاق تدريبات أمس من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

يناقش الفرنسي باتريس كاريترون المدير الفني للزمالك مع أفراد جهازه المعاون أطراف المباراتين الوديتين الذان من المقرر أن يخوضهما الزمالك خلال معسكر الإعداد المغلق بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالي وهو ما يناقشه المدير الفني مع أفراد الجهاز المعاون لتحديد أطراف المبارايتن.