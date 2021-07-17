شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: دور الحاوى يتعاظم خارج الملعب والأهلي ليس بحاجة لصانع ألعاب أجنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن دور الحاوي وليد سليمان نجم الفريق الأحمر يتعاظم خارج الملعب، من خلال قيادته لزملائه وتوجيههم نحو تحقيق الألقاب، حتى فى حال عدم مشاركته مع الفريق داخل الملعب بشكل منتظم.

وقال وليد صلاح الدين خلال مداخلته بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "الأهلي لا يحتاج لصانع ألعاب أجنبي فى ظل وجود محمد مجدي أفشة وناصر ماهر، مركز صانع الألعاب فى مأمن ولكن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم، مشيداً بمحمد شريف مهاجم الفريق الأحمر والذي يقدم مستويات ممتازة"

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).