شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يخطف الأنظار فى المغرب قبل مواجهة الأهلى وكايزر تشيفز بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى بشعبية كبيرة بين الجماهير المغربية التى تحرص على تحيته بشكل دائم أثناء تحركاته مع بعثة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دوري أبطال أفريقيا الليلة، وخطف بانون الأنظار فى البعثة بشعبيته الجارفة وحرصت جماهير ناديه السابق الرجاء على دعمه قبل المباراة المرتقبة وتأكيدهم له تشجيعه بالنهائى القارى.

من ناحية أخرى، عزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).