شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يقود بيراميدز لأول فوز فى الدورى بعد 5 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز فى بطولة الدورى أمام المقاولون العرب، بعد غياب 5 مواجهات، حيث كان آخر فوز حققه الفريق السماوى فى الدورى أمام وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم 6 مايو الماضي، وبعدها تعرض بيراميدز لخسارتين أمام سيراميكا وسموحة، ليتم إقالة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا وتعيين تاكيس بدلاً منه فى 29 يونيو.

بيراميدز خاض تحت قيادة تاكيس 4 مواجهات، الأولى أمام الأهلى وتعادل بنتيجة 2/2، ثم تعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق أول فوز أمام المقاولون بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة 30.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.