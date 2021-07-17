شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام من صفحة ذكريات الأهلى في نهائي أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى التاسعة مساء اليوم، السبت، حينما يواجه كايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب، ويبحث المارد عن التتويج بلقبه العاشر لتسجيل إنجاز تاريخى لا ينسى للقلعة الحمراء.

1_ أول نهائى للأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كان عام 1982 وشهد الفوز على كوتوكو 3-0 ذهابا والتعادل الإيجابى 1-1 فى جولة الإياب.

2_ يعتبر محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى هو أول من توج بطلا لدورى أبطال أفريقيا مع الأهلي عام 1982 على حساب كوتوكو.

3_ يملك البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، الرقم القياسى فى مرات التتويج بدورى أبطال أفريقيا 4 مرات 2001/ 2005/2006/2008.

4_ لاعب واحد فقط الذى سجل ثلاثية "هاتريك" فى مباراة واحدة خلال نهائيات الأهلى وهو خالد بيبو بالتسجيل 3 أهداف فى مرمى صن داونز فى نهائى 2001.

5_ آخر نهائى خاضه الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى كان عام 2020 بالنسخة الأخيرة للمسابقة، وفاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة للمارد الأحمر وشيكابالا للفارس الأبيض.

6_ أشهر هدف سجله الأهلى فى نهائيات دورى الأبطال كان من نصيب محمد مجدى أفشة صانع العاب المارد الأحمر في النسخة الأخيرة للبطولة بعدما سجله في الدقيقة 85 من عمر المباراة في شباك الغريم التقليدي للزمالك والذى اشتهر بلقب القاضية ممكن.

7_ أول قائد للأهلى رفع كأس دورى أبطال أفريقيا فى التاريخ هو مصطفى يونس، حينما كان قائدا للفريق فى بطولة 1982 مع الجوهرى.

8_ آخر قائد للأهلى رفع كأس دورى أبطال أفريقيا فى التاريخ هو محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر، ومن قبله وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى الأسبق في 2013.

9_ الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة عبر التاريخ 9 مرات وحقق اللقب أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013، 2020).

10_ خسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، واكتفى بلقب الوصيف أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).