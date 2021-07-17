الخليج 365 يكشف.. استعدادات فروع الأهلي لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر بالنادي الأهلي، بأن الإدارة التنفيذية للقلعة الحمراء جهزت شاشات عرض عملاقة لأعضاء النادي في الفروع الثلاثة (الجزيرة، مدينة نصر -الشيخ زايد)، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز، عند التاسعة مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365"، إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعطى تعليمات للإدارة التنفيذية منذ أيام بتجهيز الشاشات الخاصة بكل فرع وتوفير سبل الراحة أمام أعضاء النادي بشرط الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المصدر،أن فرع مدينة نصر شهد تجهيز شاشتي عرض بجانب تجهيز شاشة عملاقة في الشيخ زايد وهي تقع في محيط حديقة العائلات، ونفس الأمر لفرع الجزيرة الذي يضم أكثر من شاشة عرض كبيرة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الصالات الخاصة بالنادي ذات المساحات الكبيرة ستشهد تواجد أعضاء النادي لمتابعة النهائي،لكن بضوابط وهي التباعد الإجتماعي ووجود مسافة كبيرة بين كل عضو لضمان سلامة الجميع.