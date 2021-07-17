الأهلى على الأراضي المحايدة في أفريقيا .. ٣ بطولات وخسارة وحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:

يدخل الأهلي مواجهة كايزر تيشفز الجنوب أفريقي على مركب محمد الخامس وهو يحمل في جعبته ٣ انتصارات على الأراضي المحايدة التي احتضنت نهائيات لبطولات الأندية الأفريقية.

ويواجه الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على مركب محمد الخامس بعد تعديل الكاف الذي طبق العام الماضي بإقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة على ملعب محايد يتم تحديده قبل معرفه أطرافه.

البداية حملت الخسارة الوحيدة للأهلي حيث واجه الزمالك على كأس السوبر الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وخسر بهدف نظيف.

وعلى الرغم من لائحة الكاف التي كانت تقضى بعد ذلك باقامة مباراة السوبر على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا إلا أن سوبر ٢٠٠٧ بين الأهلي والنجم الساحلي شهد حدثاً استثنائياً.

وقرر الكاف إقامة المباراة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إطار احتفاله باليوبيل الذهبي على انشاءه وتكريما للدول الثلاثة المؤسسة له (مصر والسودان وأثيوبيا) .

وفاز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ليحقق انتصاره الأول في أفريقيا على ملعب محايد.

البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي التي ظفر بها على ملعب محايد كانت النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم تحديد ستاد القاهرة ملعباً للنهائي قبل معرفة أطرافه ليفوز الأهلي على الزمالك ٢-١ ويحقق التاسعة ويثأر من هزيمة 1994 بتحقيق البطولة الأهم.

وفي نهاية مايو الماضي لعب الأهلي بطولة كأس السوبر الأفريقي في دولة قطر واستطاع الفوز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة ليحقق بطولته الثالثة على ملعب محايد.