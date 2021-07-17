قائمة نهائيات الأهلي في أفريقيا .. ماذا فعل حامل اللقب في ٢٥ مباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:

يخوض الأهلي المباراة النهائية رقم ٢٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء اليوم السبت على مركب محمد الخامس.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على لقبة للعام الثاني على التوالي عم طريق الظفر بالكأس العاشرة في تاريخه.

ولعب الأهلي ١٢ نهائي بالنظام القديم بمجموع ٢٤ مباراة ، حيث كان النهائي من مباراتي الذهاب والعودة .

في حين كان النهائي أمام الزمالك من مباراة واحدة الموسم الماضي بعد تعديل الكاف وفاز به الأهلي على حساب الزمالك ٢-١ليصبح النادي الأول الذي يتوج بالبطولة بشكلها الجديد.

ولعب الأهلي مع كوتوكو عام ١٩٨٢ وفاز ذهابا بثلاثية نظيفة بالقاهرة وتعادل في كوماسي ١-١

ليتوج بالبطولة الأولي في تاريخه.

وتكرر النهائي عام ١٩٨٣ ولكن الأهلي خسر بمجموع اللقاءين ٠-١، بعد التعادل في القاهرة سلبياً والخسارة في كوماسي ٠-١.

وفي عام ١٩٨٧ حقق الأهلي بطولته الثانية على حساب الهلال السوداني ، بعد التعادل مع الهلال في السودان سلبياً والفوز في ستاد القاهرة ٢-٠.

وانتظر الأهلي ١٤ عام للفوز بالبطولة الثالثة التي حققها عام ٢٠٠١ على حساب صنداونز بعد التعادل في جنوب أفريقيا ١-١ والفوز في ستاد القاهرة ٣-٠.

وقدم الأهلي بطولته الأفضل عام ٢٠٠٥ وتوج بالرابعة بجدارة واستحقاق على حساب النجم الساحلي

وتعادل الأهلي في سوسة سلبياً قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في ستاد الكلية الحربية.

وجاءت بطولة الأهلي الخامسة والغالية عام ٢٠٠٦ والتي جاءت على حساب الصفاقسي

تحمل رقماً جديداً حيث فاز الأحمر لأول مرة في تاريخه ببطولتين متتاليتين بعد التعادل في القاهرة ١-١ والفوز علي ستاد رادس ١-٠وهو أول فوز للأهلي في مباراة النهائي خارج أرضه تاريخياً.

في بطولة ٢٠٠٧ فقد الأهلي تحقيق رقماً تاريخياً بالفوز بثلاث بطولات متتالية، وتعادل الأهلي سلبياً في سوسه أمام النجم الساحلي سلبياً قبل أن يخسر على ستاد القاهرة ١-٣ويخسر لأول مرة في نهائي على أرضه.

وعوض الأهلي في ٢٠٠٨ وتوج ببطولته السادسة على حساب القطن الكاميرونيبعد الفوز في الذهاب على ستاد القاهرة ٢-٠ والتعادل في مدينة جاروا الكاميرونية ٢-٢.

في ٢٠١٢ حقق الأهلي بطولته التاسعة على حساب الترجي التونسي

بالتعادل في ستاد برج العرب ١-١ والفوز في ستاد رادس ٢-١.

وفي نسخة ٢٠١٣ الثامنة اسقط الأهلي الفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الثاني الذي يواجهه في النهائيوتعادل معه في جنوب أفريقيا ١-١ قبل أن يفوز في ستاد المقاولون العرب ٢-٠.

وخسر الأهلي نهائيين متتالين لأول مرة في تاريخه عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨ وتعادل الأهلي مع الوداد ١-١ في برج العرب وخسر على مركب الخامس ٠-١ وفي ٢٠١٨ فاز الأهلي على الترجي ٣-١ على ستاد برج الأهلي وخسر بثلاثية نظيفة في رادس.

وبعد غياب ٧ سنوات وبعد ان استعصت الكأس التاسعة توج الأهلي بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز ٢-١.