قائمة نهائيات الأهلي في أفريقيا .. ماذا فعل حامل اللقب في ٢٥ مباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:
يخوض الأهلي المباراة النهائية رقم ٢٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء اليوم السبت على مركب محمد الخامس.
ويأمل الأهلي في الحفاظ على لقبة للعام الثاني على التوالي عم طريق الظفر بالكأس العاشرة في تاريخه.
ولعب الأهلي ١٢ نهائي بالنظام القديم بمجموع ٢٤ مباراة ، حيث كان النهائي من مباراتي الذهاب والعودة .
في حين كان النهائي أمام الزمالك من مباراة واحدة الموسم الماضي بعد تعديل الكاف وفاز به الأهلي على حساب الزمالك ٢-١ليصبح النادي الأول الذي يتوج بالبطولة بشكلها الجديد.
ولعب الأهلي مع كوتوكو عام ١٩٨٢ وفاز ذهابا بثلاثية نظيفة بالقاهرة وتعادل في كوماسي ١-١
ليتوج بالبطولة الأولي في تاريخه.
وتكرر النهائي عام ١٩٨٣ ولكن الأهلي خسر بمجموع اللقاءين ٠-١، بعد التعادل في القاهرة سلبياً والخسارة في كوماسي ٠-١.
وفي عام ١٩٨٧ حقق الأهلي بطولته الثانية على حساب الهلال السوداني ، بعد التعادل مع الهلال في السودان سلبياً والفوز في ستاد القاهرة ٢-٠.
وانتظر الأهلي ١٤ عام للفوز بالبطولة الثالثة التي حققها عام ٢٠٠١ على حساب صنداونز بعد التعادل في جنوب أفريقيا ١-١ والفوز في ستاد القاهرة ٣-٠.
وقدم الأهلي بطولته الأفضل عام ٢٠٠٥ وتوج بالرابعة بجدارة واستحقاق على حساب النجم الساحلي
وتعادل الأهلي في سوسة سلبياً قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في ستاد الكلية الحربية.
وجاءت بطولة الأهلي الخامسة والغالية عام ٢٠٠٦ والتي جاءت على حساب الصفاقسي
تحمل رقماً جديداً حيث فاز الأحمر لأول مرة في تاريخه ببطولتين متتاليتين بعد التعادل في القاهرة ١-١ والفوز علي ستاد رادس ١-٠وهو أول فوز للأهلي في مباراة النهائي خارج أرضه تاريخياً.
في بطولة ٢٠٠٧ فقد الأهلي تحقيق رقماً تاريخياً بالفوز بثلاث بطولات متتالية، وتعادل الأهلي سلبياً في سوسه أمام النجم الساحلي سلبياً قبل أن يخسر على ستاد القاهرة ١-٣ويخسر لأول مرة في نهائي على أرضه.
وعوض الأهلي في ٢٠٠٨ وتوج ببطولته السادسة على حساب القطن الكاميرونيبعد الفوز في الذهاب على ستاد القاهرة ٢-٠ والتعادل في مدينة جاروا الكاميرونية ٢-٢.
في ٢٠١٢ حقق الأهلي بطولته التاسعة على حساب الترجي التونسي
بالتعادل في ستاد برج العرب ١-١ والفوز في ستاد رادس ٢-١.
وفي نسخة ٢٠١٣ الثامنة اسقط الأهلي الفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الثاني الذي يواجهه في النهائيوتعادل معه في جنوب أفريقيا ١-١ قبل أن يفوز في ستاد المقاولون العرب ٢-٠.
وخسر الأهلي نهائيين متتالين لأول مرة في تاريخه عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨ وتعادل الأهلي مع الوداد ١-١ في برج العرب وخسر على مركب الخامس ٠-١ وفي ٢٠١٨ فاز الأهلي على الترجي ٣-١ على ستاد برج الأهلي وخسر بثلاثية نظيفة في رادس.
وبعد غياب ٧ سنوات وبعد ان استعصت الكأس التاسعة توج الأهلي بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز ٢-١.