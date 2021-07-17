من أدغال كوماسي لعقدة التاسعة .. أرقام لا تُنسى للأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:

يدخل الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا النهائي الرابع عشر له في تاريخه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وهو يحمل العديد من الأرقام القياسية.

ويواجه الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وهو يسعى للظفر بالبطولة العاشرة.

الأهلي الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة دوري الأبطال والأكثر وصولاً للنهائي يخوض النهائي الثاني توالياً له للمرة الرابعة.

فالبداية كانت عامي ١٩٨٢ و١٩٨٣ حيث لعب الأهلي لأول وأخر مرة أمام فريق واحد نهائيين متتالين ، حيث فاز الأهلي ببطولة عام ١٩٨٢ بالفوز ٤-١ بمجموع المباراتين ، وخسر نهائي ١٩٨٣ بنتيجة ٠-١ بمجموع المباراتين.

ولعب الأهلي عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ نهائيين متتاليين أمام الترجي التونسي وأورلاندو بايرتس وتوج الأهلي بالبطولتين ٣-٢ على حساب الترجي بمجموع اللقاءين وبنتيجة ٣-١ على الفريق الجنوب أفريقي.

وكانت المرة الثالث عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ أمام الوداد والترجي وخسرهما الأهلي لأول مرة في تاريخه ، حيث خسر الفريق الاحمر من الوداد ٢-١ بمجموع المبارتين ومن الترجي ٤-٣ بمجموع اللقاءين.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الوصول للنهائي على التوالي، حيث وصل ٤ نسخ متتالية لنهائي البطولة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨.

وتوج الأهلي بثلاث بطولات من الأربعة نهائيات أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ على حساب النجم الساحلي والصفاقسي والقطن الكاميروني على الترتيب.

وخسر فقط بطولة ٢٠٠٧ أمام النجم الساحلي والتي حملت رقماً سلبياً ، حيث خسر الأهلي مباراة العودة في ستاد القاهرة ١-٣ لتصبح خسارته الوحيدة علي ملعبه في نهائيات دوري الأبطال