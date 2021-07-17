من أدغال كوماسي لعقدة التاسعة .. أرقام لا تُنسى للأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:
يدخل الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا النهائي الرابع عشر له في تاريخه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وهو يحمل العديد من الأرقام القياسية.
ويواجه الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وهو يسعى للظفر بالبطولة العاشرة.
الأهلي الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة دوري الأبطال والأكثر وصولاً للنهائي يخوض النهائي الثاني توالياً له للمرة الرابعة.
فالبداية كانت عامي ١٩٨٢ و١٩٨٣ حيث لعب الأهلي لأول وأخر مرة أمام فريق واحد نهائيين متتالين ، حيث فاز الأهلي ببطولة عام ١٩٨٢ بالفوز ٤-١ بمجموع المباراتين ، وخسر نهائي ١٩٨٣ بنتيجة ٠-١ بمجموع المباراتين.
ولعب الأهلي عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ نهائيين متتاليين أمام الترجي التونسي وأورلاندو بايرتس وتوج الأهلي بالبطولتين ٣-٢ على حساب الترجي بمجموع اللقاءين وبنتيجة ٣-١ على الفريق الجنوب أفريقي.
وكانت المرة الثالث عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ أمام الوداد والترجي وخسرهما الأهلي لأول مرة في تاريخه ، حيث خسر الفريق الاحمر من الوداد ٢-١ بمجموع المبارتين ومن الترجي ٤-٣ بمجموع اللقاءين.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الوصول للنهائي على التوالي، حيث وصل ٤ نسخ متتالية لنهائي البطولة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨.
وتوج الأهلي بثلاث بطولات من الأربعة نهائيات أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ على حساب النجم الساحلي والصفاقسي والقطن الكاميروني على الترتيب.
وخسر فقط بطولة ٢٠٠٧ أمام النجم الساحلي والتي حملت رقماً سلبياً ، حيث خسر الأهلي مباراة العودة في ستاد القاهرة ١-٣ لتصبح خسارته الوحيدة علي ملعبه في نهائيات دوري الأبطال