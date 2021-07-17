تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة ومرتقبة تجمع الأهلي بكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على مركب محمد الخامس الرياضي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة فضائيًا على شبكة قنوات "bein sports" صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة، حيث يتم نقلها عبر قناة "bein sports4" وbeIN Sports 1 HD Premium؛ حيث يُعلق على أحداثها علي محمد علي.

وأعلنت قناة ORTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات).

قناة ORTB البنينية، هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900أفقي.

معدل الترميز: 27500.