نهائي أفريقيا.. ميتشو يتحدث لمصراوي عن صدام الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أكد الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا، أنه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصنداونز بمثابة صدام تكتيكي قوي بين بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وستيوارت باكستر مدرب كايزر.

ويلعب الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت بالمغرب.

وسبق لميتشو وأن تولى قيادة أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، والزمالك في مصر.

وقال ميتشو في تصريحات لـ"الخليج 365" "لقد قمت بالتدريب في جنوب أفريقيا وعندما كنت هناك كان منافسي التقليدي هو كايزر تشيفز لأنني كنت أدرب أورلاندو، وفي مصر عندما دربت الزمالك، كان هناك الدربي الأكبر أمام الأهلي".

وتابع "أنا صديق شخصي لستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز، وكذلك بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وتواصلت معه في أكثر من مناسبة سابقة، الأهلي وكايزر تشيفز كلاهما يستحق التأهل للنهائي الأفريقي".

وأضاف "كرة القدم لعبة خادعة ولا يمكن التوقع بها، تفاصيل صغيرة تحسم المواجهات، أشجع الزمالك وأورلاندو، وبالتالي لن أشجع أحد في النهائي لكن سأشجع كرة القدم ولنبارك للأفضل الذي سيفوز بالمباراة".

واستمر "كايزر تشيفز للمرة الأولى في نهائي الأبطال، كرة القدم دائما تعطي الفرصة للجميع، والأهلي يمتلك خبرات اللعب في المواعيد الكبرى".

واختتم "سيكون صدام تكتيكي رائع بين مدرب كايزر تشيفز وموسيماني، سنرى نهائي مميز بالتأكيد".