رسميًا.. فنربخشه التركي يواجه الهلال السعودي وديًا

كشف نادي فنربخشه التركي عن خوض مباراة ودية مع الهلال السعودي، اليوم السبت، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، والمُقرر إقامتها بنهاية يوليو الجاري.

وينتظم الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الجديد البرتغالي ليوناردو جاريم، في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في سالزبورغ بالنمسا، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2021-2022، وأنهى مرانه الخامس مساء الأمس الجمعة.

وأوضح فنربخشه عبر موقعه الرسمي أنه سيسافر إلى سلوفينيا لخوض المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في الفترة من 22 إلى 30 يوليو، ويتخلل المعسكر 3 وديات تكون الأخيرة أمام الهلال السعودي، على أن يعود بعدها إلى أسطنبول.

ويضم فنربخشه التركي العديد من النجوم ضمن قائمة الفريق، يأتي في مقدمتهم نجم آرسنال ومنتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل، بالإضافة إلى لاعب روما السابق الأرجنتيني دييجو بيروتي ولاعب ميلان السابق روبيرتو سوزا، وغيرهم من النجوم.

ووضع البرتغالي ليوناردو جارديم، برنامجًا يوميًا دقيقًا، للاعبين خلال معسكر الفريق، يعتمد على دقة المواعيد والحرص على التغذية في أوقاتها المحددة، إلى جانب الاستيقاظ والنوم في الوقت المحدد وبالدقيقة، ويلزم اللاعبون بالمواعيد في أوقاتها.

وحدد الجهازان الفني والإداري للزعيم، مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره، وعددها 5 مباريات متفاوتة القوة، ستكون بدايتها الأحد المقبل 18 يوليو، والثانية الخميس 22 يوليو، والثالثة الأحد 25 يوليو، ثم الجمعة 30 يوليو، والخامسة يوم الأحد 1 أغسطس قبل يوم من نهاية المعسكر وعودة الفريق، ويدرس الجهاز الفني امكانية اضافة مباراة سادسة وسط المباريات الخمس.