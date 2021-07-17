سر تواجد رئيس اتحاد الكرة مع بعثة الاهلي قبل نهائي أفريقيا

تواجد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، في مقر إقامة بعثة النادي الاهلي بالمغرب، اليوم السبت، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الاهلي بكايزر تشيفز الجنوب افريقي، في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام مجاهد بزيارة بعثة الأهلي من أجل بحث إجراءات وترتيبات سفر رباعي الفريق، الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، إلى اليابان بعد انتهاء نهائي أفريقيا، كما حرص على دعم ومؤازرة الفريق.

ويتوجه رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان مباشرة؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي وصل طوكيو صباح أمس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، إذ يقع الفراعنة في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وتقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وفي سياق مُتصل، تُغادر بعثة الاهلي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي أفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.