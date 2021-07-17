الزمالك يفتح ملف التجديد مع بن شرقي

استقرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على فتح ملف التجديد مع جناح الفريق المغربي أشرف بن شرقي ووكيله، عقب عودته من المغرب والانتظام في تدريبات القلعة البيضاء.

وانضم بن شرقي لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من نادي الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده في صيف 2022، كما يحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لناديه.

ويعود أشرف بن شرقي إلى القاهرة اليوم السبت قادمًا من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الزمالك بصورة طبيعية، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد الزمالك جلسة مبدئية مع اللاعب بحضور وكيله ورئيس الزمالك حسين لبيب وعضو اللجنة حسين السمري ومستشار النادي فاروق جعفر، عقب عودته من معسكر بلاده خلال التوقف الدولي الأخير، اتفق خلالها الطرفان على الخطوط العريضة في العقد الجديد.

ويجتمع مسئولو الزمالك باللاعب من أجل تحديد صيغة العقد بوضع نظام المكافآت المالية حال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وعدد المباريات التي سيخوضها والأهداف، بالإضافة إلى الراتب السنوي والحصول على مقدم العقد.