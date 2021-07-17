الترجي التونسي يُنهي إتفاقه مع نبيل معلول لخلافة الشعباني

أنهت إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، اتفاقها مع المدير الفني للمنتخب السوري السابق نبيل معلول، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المُقبل، خلفًا لمُعين الشعباني.

وقررت إدارة الترجي عدم تجديد عقد معين الشعباني بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الاهلي المصري من دور نصف النهائي، كما خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف نظيف، لكنه نجح في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفاضلت إدارة الترجي بين نبيل معلول، والمدير الفني للرجاء المغربي لسعد الشابي، بعد أن نجح في التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدفن كما ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجارية، لكنها فضلت الأول.

واختار مسئولو الترجي المدرب التونسي نبيل معلول لتولي تدريب الفريق، إذ لا يرتبط بعقد مع أي فريق بعد رحيله عن المنتخب السوري مؤخرًا، كما أنه سبق أن درب ولعب لغول افريقيا من قبل وفاز معه كمدرب ببطولة الدوري التونسي ودوري أبطال افريقيا قبل في 2011، حسبما ورد بموقع نسمة التونسي.

وعقد نبيل معلول اجتماعًا مع الإدارة خلال الساعات الماضية، وقع فيه الاتفاق على النقاط الأساسية للمرحلة القادمة، كما سيبقى مجدي التراوي في منصبه كمدرب مساعد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل نادي الترجي.