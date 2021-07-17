صفقات الاتحاد | تجدد المفاوضات مع الجزيرة لضم علي مبخوت

تسعى إدارة نادي اتحاد جده برئاسة أنمار الحائلي، للتعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقطعت إدارة الاتحاد شوطاً كبيراً بجلب المهاجم الأجنبي الذي سيقود هجوم الفريق بالموسم المقبل بعد أن دخلت في مفاوضات مع مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي علي أحمد مبخوت.

وعادت المفاوضات مع الجزيرة مجددًا، بالرغم من أن الإدارة تلقت الرفض من قبل مسؤولي النادي قبل عدة أسابيع، إلا أنها قدمت عرضًا يفوق العرض السابق من أجل الحصول على خدمات المهاجم، حسبما ورد بصحيفة الرياض.

وتحاول إقناع إدارة الجزيرة بقبول العرض، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في الالتحاق بفريق الاتحاد وخوض تجربة احترافية جديدة، لاسيما أن الدوري السعودي يعد ضمن الدوريات العربية القوية، وستواصل الإدارة محاولتها من أجل إقناعهم وإغلاق ملف التعاقدات الخارجية، إذ إن اللاعب علي مبخوت سيكون اللاعب الآسيوي في حال توقيعه مع الاتحاد.

من جهة أخرى، تقرر أن تتجه بعثة الفريق الكروي الأول إلى مدينة ليبون النمساوية والتي ستحتضن معسكر الفريق الخارجي بعد أن اضطرت الإدارة الاتحادية إلى تغيير الوجهة السابقة بدولة الإمارات، وذلك بسبب الاحترازات التي فُرضت من قبل الجهات المعنية.

وينطلق المعسكر يوم الأربعاء المقبل وسيستمر إلى اليوم السادس من شهر أغسطس المقبل، وقد تقرر أن يغادر مع البعثة عدد من الوجوه الشابة بعد أن طلب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وجودهم من أجل الاستفادة منهم خلال الموسم المقبل.