الامارات | نيمار يثير موجة سخرية واسعة بسبب "الشعر الذهبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يثير موجة سخرية واسعة بسبب "الشعر الذهبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم البرازيلي في كرة القدم، نيمار، متابعيه بقصة شعر جديدة ومثيرة للجدل وللسخرية كذلك بحسب التعليقات العديدة على شكله الجديد في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نيمار وبعد جلسة دامت أربع ساعات في صالون شهير، وعلى يد مصففة شعر مشاهير تدعى بورغيسينا، ظهر بضفائر وجدائل شعر ذهبية مثيرة للغرابة وللسخرية كذلك.

وبمجرد عودته إلى العاصمة الفرنسية باريس، وبعد عطلة قصيرة، عقب خسارته نهائي كوبا أميركا مع منتخب بلاده، قرر نيمار تغيير قصة الشعر، فقصد بورغيسينا وطلب منها شكلا مختلفا،. وقالت المصففة إن العملية، ورغم أنها أخذت وقتا طويلا، لكنها تمت بسلاسة وكما يرغب نيمار، وأنها سعيدة لأنها أهدته القصة التي أرادها.

في المقابل انهالت التعليقات الساخرة على نيمار بمجرد نشر الصور في "التواصل الاجتماعي"، فعلق أحدهم على الصورة، وقال "أتمنى أن تكون مزيفة"، بينما اعتبر آخر أن "نيمار توج بـ(الصالون الذهبي)"، ورأى آخر أن نيمار يعيش أزمة منتصف العمر رغم أنه في الـ29. وبدأ البعض يشبهه بمغنين، على غرار الراحل بوب مارلي. في المقابل لم تخل التعليقات من بعض المعجبين، رغم قلتهم.

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