الكأس الذهبية: كوستاريكا وجامايكا إلى ربع النهائي

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اورلاندو (الولايات المتحدة) : حققت كل من كوستاريكا وجامايكا فوزها الثاني تاليا وبلغتا سويا ربع نهائي مسابقة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم.

وتغلبت جامايكا على غوادلوب 2 1 وكوستاريكا على سورينام بالنتيجة عينه الجمعة في أورلاندو، فرفعتا رصيدهما إلى ست نقاط في المجموعة الثالثة.

ويلتقي المنتخبان الثلاثاء في مباراة ستحدد هوية المتصدر.

في المباراة الأولى، تخلفت جامايكا بهدف من نيران صديقة سجله أماري بيل (4)، قبل أن ترد عن طريق كوري بورك (14) وجونيور فليمنغز بهدف متأخر اثر مجهود فردي جميل (87).

وفي المباراة الثانية، افتح غليوفيلو فليتر التسجيل لسورينام في الدقيقة 52، مسجلا الهدف الأول لمنتخبه في الكأس الذهبية.

لكن كوستاريكا ردت بهدفين خاطفين في الشوط الثاني عبر جويل كامبل (58) والقائد سيلسو بورغيس (59).

وكان منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وكندا بلغا ربع النهائي عن المجموعة الثانية، والسلفادور عن الأولى.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى الأول من آب/أغسطس المقبل.