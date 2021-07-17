بعثة الأهلي تغادر المغرب عقب نهائي أفريقيا وتبدأ رحلة العودة للقاهرة

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة العودة إلى القاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقية الليلة فى نهائي أفريقيا.

ومن المقرر أن تُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فور انتهاء مباراة نهائي أفريقيا، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018)