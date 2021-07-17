شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز الليلة فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتناول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الإفطار فى العاشرة صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بمقر الإقامة فى مدينة الدار البيضاء، ثم يخلد اللاعبون للراحة ثم يتناول الفريق وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً.
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت المغرب. ويتحدث موسيماني خلال المحاضرة الأخيرة عن أهم تعليماته للاعبي الفريق قبل خوض النهائي الأفريقي.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.
وإجمالا خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك.
ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015.
ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.