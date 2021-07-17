شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز الليلة فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الإفطار فى العاشرة صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بمقر الإقامة فى مدينة الدار البيضاء، ثم يخلد اللاعبون للراحة ثم يتناول الفريق وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت المغرب. ويتحدث موسيماني خلال المحاضرة الأخيرة عن أهم تعليماته للاعبي الفريق قبل خوض النهائي الأفريقي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.