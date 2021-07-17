شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يزور بعثة الأهلي فى المغرب قبل خوض النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة المصري، على زيارة بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بالمغرب.

وبحث مجاهد مع بعثة الأهلي إجراءات وترتيبات سفر رباعي الفريق ، محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر إلى اليابان بعد إنتهاء نهائي أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه رباعي الأهلي إلى اليابان من المغرب للإنضمام للمنتخب الأولمبي الذي وصل اليابان صباح أمس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد مجاهد، دعمه ومؤازرته لفريق الأهلي في نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.