شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلي إلى ملعب محمد الخامس لخوض النهائى الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت القاهرة للتحرك إلى أرض ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لمواجهة كايزر تشيفز.

ويتحرك الأهلي بعد الإنتهاء من محاضرة موسيماني مع لاعبي الفريق في مقر إقامته بالدار البيضاء.

وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس نحو 20 دقيقة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.