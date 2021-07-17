شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلي إلى ملعب محمد الخامس لخوض النهائى الافريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت القاهرة للتحرك إلى أرض ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لمواجهة كايزر تشيفز.
ويتحرك الأهلي بعد الإنتهاء من محاضرة موسيماني مع لاعبي الفريق في مقر إقامته بالدار البيضاء.
وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس نحو 20 دقيقة.
ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.
وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.
ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.
وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018)