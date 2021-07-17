شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء وليد سليمان.. قائمة الأهلي "خالية" من الإصابات قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلت قائمة النادى الأهلى من الإصابات قبل خوض كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، بإستثناء وليد سليمان صانع العاب الفريق الذى يؤدى برنامج تأهيلى للتعافى من الاصابة بتمزق العضلة الخلفية.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن وليد سليمان لاعب الفريق يواصل برنامجه التأهيلى على هامش تدريبات الأهلى فى المغرب، موضحا أن حالة وليد سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلى يسير بُخطى ثابتة نحو التعافى من إصابته الأخيرة وهى تمزق فى العضلة الخلفية.

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة، إلى أن وليد سليمان سيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة تمهيداً لعودته لتدريبات الفريق الجماعية حينما يكتمل شفاؤه بشكل تام.

ويمثل تتويج المارد الأحمر باللقب القارى فرصة لمصر لزيادة الهيمنة على دوري الابطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 15 مرة بواقع تسعة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الالقاب الافريقية لولا خسارة الاهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للإفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى