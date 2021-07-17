تعرف على مواعيد انطلاق وختام الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2021-2022

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، انطلاق الموسم الجديد من الدوريات الأوروبية الكبرى 2021-2022.



ويشهد صيف 2021 العديد من الأحداث الساخنة والمثيرة على الصعيد الرياضي، حيث تقام منافسات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 13 أغسطس/ آب المقبل، على أن يختتم في 22 مايو/ آيار 2022.

مانشستر سيتي هو حامل لقب الموسم الماضي، الذي أسفر عن هبوط الثلاثي فولهام وشيفيلد يونايتد ووست بروميتش إلى الدرجة الأدنى.

في المقابل، صعدت 3 فرق إلى الدوري الممتاز هي برينتفورد ونوريتش سيتي مع واتفورد.

ينطلق الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس أيضا، بينما ينتهي الموسم الجديد أحد يومي 21 و22 مايو من العام المقبل.

أتلتيكو مدريد يحمل لقب نسخة الموسم الماضي، الذي انتهى بهبوط إيبار مع هويسكا وبلد الوليد، بينما صعد إسبانيا وريال مايوركا ورايو فاليكانو.

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 22 أغسطس، وتستمر منافساته حتى 22 مايو 2022.

ويحمل إنتر ميلان اللقب، بينما هبط للدرجة الثانية كل من بينيفينتو وكروتوني وبارما، فيما صعد الثلاثي إمبولي وساليرنيتانا وفينيزيا.

تعود الحياة للدوري الألماني مجددا حيث ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أغسطس، وينتهي في 14 مايو من العام المقبل.

وصعد للدرجة الأولى فريقا بوخوم وجريثر فورث بينما هبط شالكه وفيردر بريمن، فيما توج بايرن ميونخ بطلا للنسخة الأخيرة.

ينطلق الدوري الفرنسي، بحسب الموقع الرسمي للمسابقة، يوم 8 أغسطس المقبل، فيما تختتم مبارياته في 21 مايو 2022.

ويحمل ليل لقب الموسم الماضي، بينما هبط فريقا نيم أولمبيك وديجون، فيما صعد تروا وكليرمون.