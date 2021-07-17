شكرا لقرائتكم خبر عن مشويات وخضار وفاكهة على مائدة الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أخصائى التغذية بالنادى الأهلي قائمة مأكولات فريق الكرة قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائى دوري أبطال أفريقيا، ويقوم الشيف محمد الدالى المرافق لبعثة المارد الأحمر فى المغرب بالإشراف على تنفيذ هذه الوجبات وإعدادها للاعبين فى القاعة التى تم تخصصيها فى الدور الأول بالفندق بعيداً عن المطعم، وتحتوى مائدة الأهلى فى المغرب بشكل دائم على مشويات وخضار وفاكهة.

ويدخل فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع إسمه في قائمة المتوجين بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.