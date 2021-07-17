شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يستهل منافسات الأولمبياد يوم 30 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح لاعبى منتخب العاب القوى مشاركاتهم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو يوم 30 يوليو الجارى، حيث تبدأ بمنافسات اللاعبة بسنت حميدة.

ويلعب مصطفى عمرو ومحمد مجدى يوم 2 أغسطس، بينما يخوض مصطفى الجمل المنافسات يوم 3 أغسطس، وفيما يخص إيهاب عبد الرحمن فيبدأ اللعب يوم 4 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يطير منتخب القوى إلى اليابان على 3 أفواج، أحدهما يوم 23 يوليو الجارى ويضم بسنت حميدة ومدربتها، بينما مصطفى عمرو ومحمد مجدى و مصطفى الجمل يوم 25، وفيما يخص إيهاب عبد الرحمن فيتوجه إلى طوكيو يوم 27 يوليو.

ودخل لاعبى منتخب العاب القوى معسكر داخلى باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.