شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تؤمن بعثة الأهلي بشكل كامل قبل النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص قوات الشرطة المغربية على تأمين بعثة الأهلى بشكل كامل منذ وصولها للدار البيضاء وحتى مغادرة الأراضى المغربية، فى ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع الجماهير من الوصول للاعبين والجهاز الفنى ضمن الفقاعة الطبية التى وضعها الاتحاد الأفريقى الكاف للمباراة.

يدخل فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب أفريقيا لوضع اسمه في قائمة المتوجين بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).