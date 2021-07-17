شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى & كايزر تشيفز.. صراع الكبار فى أدغال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت، في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ، ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

تأسس: 1907

المدينة: القاهرة ، مصر

اسم الشهرة: الشياطين الحمر

المدرب: بيتسو موسيماني (جنوب أفريقيا) الألقاب في مسابقات CAF: دوري أبطال أفريقيا: 9 ألقاب (1982 ، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 ، 2013 ، 2019-20) كأس الكونفدرالية الإفريقية: لقب واحد (2014) كأس السوبر الإفريقي: 7 ألقاب (2002 ، 2006 ، 2007 ، 2009 ، 2013 ، 2014 ، 2021) كأس الكؤوس الأفريقية: لقب واحد (2001) الألقاب المحلية: الدوري المصري الممتاز: 42 لقباً كأس مصر: 37 لقبا كأس السوبر المصري: 11 لقباً

الأهلي

تأسس: 1970

المدينة: جوهانسبرج ، جنوب إفريقيا

اسم الشهرة: أماكوسي

المدرب: ستيوارت باكستر (إنجلترا) الألقاب في مسابقات CAF: كأس الكؤوس الأفريقية: لقب واحد (2001) الألقاب المحلية: الدوري الجنوب أفريقي الممتاز: 13 لقباً كأس جنوب أفريقيا: 13 لقباً كأس رابطة أندية جنوب أفريقيا: 13 لقباً

كايزر تشيفز