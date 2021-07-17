شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع نجم "يد الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت، يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك بعيد ميلاده رقم 26، حيث أنه من مواليد 17 يوليو عام 1995.

يحيى الدرع هو ظهير أيسر نادى الزمالك والذى حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب وعشاق ومتابعى كرة اليد.

منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ويعول الجهاز الفنى للمنخب بقيادة الأسبانى جارسيا والجماهير المصرية أمال عريضة فى أولمبياد طوكيو على اللاعب يحيى الدرع ، خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوة و يعرف جيدا طريق التهديف.