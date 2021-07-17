شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. التعادل السلبى عنوان أول قمة بين الأهلى والزمالك فى القرن الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 يوليو 2000 أقيمت أول مباراة قمة بين الأهلى والزمالك فى القرن الحالى، حينما استضاف الأهلى البطل المتوج بلقب الدورى للعام السابع على التوالى بقيادة الألمانى راينر تسوبيل غريمه التقليدى نادى الزمالك الذى ارتضى بالمركز الثالث بقيادة الألمانى أتوفيستر، بعدما أطاحت به انتفاضة الدراويش بقيادة محسن صالح.

بدأ الألمانى تسوبيل بتشكيل مكون من: عصام الحضرى لحراسة المرمى، إبراهيم حسن "كابتن الفريق"، هادى خشبة، إبراهيم سعيد، حسين شكرى، سعيد عبد العزيز لخط الظهر، سيد عبدالحفيظ، محمد جودة، هشام حنفى لخط الوسط، وليد صلاح الدين، محمد فاروق لهط الهجوم.

ثم دفع بكل من سامى قمصان، ياسر ريان، علاء إبراهيم بدلا من سعيد عبد العزيز، محمد جودة، وليد صلاح الدين على الترتيب.

بينما بدأ أتوفيستر بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد لحراسة المرمى، أحمد صالح، بشير التابعى، حسام عبد المنعم، هيثم فاروق، طارق السعيد لخط الظهر، إسماعيل كوليبالى، أيمن عبدالعزيز، خالد الغندور"كابتن الفريق" لخط الوسط، محمد صبرى، عبداللطيف الدومانى لخط الهجوم.

ثم دفع بكل من عمرو فهيم، عبد الحليم على، أسامة نبيه بدلا من أحمد صالح، عبداللطيف الدومانى، محمد صبرى على الترتيب.

أدار المباراة الحكم الألمانى ماركوس ميرك، انتهت المباراة بالتعادل السلبى، لينهى الأهلى الموسم وهو على القمة برصيد "60" نقطة، بينما أرتضى الزمالك بالمركز الثالث برصيد "52" نقطة.