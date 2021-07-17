شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الأهلى أمام كايزر تشيفز.. طاهر والشحات وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام كايزر تشيفز مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

ومن المقرر أن يلعب موسيماني بنفس التشكيل الذي خاض لقاء المقاصة بخلاف تغيير وحيد بعد عودة طاهر محمد للتشكيل على حساب جونيور أجايي، حيث ينوي المدرب الجنوب إفريقي اللعب بثنائي في وسط الملعب على أن يتواجد اليو ديانج على دكة البدلاء.