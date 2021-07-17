شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 6 أهلاوية فى مهمة رسمية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساءً، يدخل النادي الأهلي تحدياً جديداً، عندما يلتقي بنظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بمنافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي تأهل إليه الفريق الأحمر للعام الثاني على التوالي، طامحاً إلى حصد النجمة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، وتقع مسؤولية كبيرة على خط الهجوم الأحمر في تأمين اللقب القاري للعام الثاني على التوالي.

محمد شريف يعتبر من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفريق الأحمر وشارك شريف مع الأهلي في 39 مباراة سجل خلالهم 20 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى.

محمد مجدي قفشة، يعتبر العنصر الأهم والقطعة الذهبية في تشكيل بيتسو موسيماني، لدوره الكبير في الربط بين الخطوط وتغيير الملعب لتخفيف الضغط، وشارك قفشة مع الأهلي في 37 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه.

صلاح محسن، بات من أصحاب الضربات القاضية، على الرغم من ندرة مشاركاته مع الأهلي وجلوسه على دكة البدلاء، إلا أنه أثبت أنه جديراً بالفرصة، بعد هدفه في الزمالك خلال مباراة الدوري، وهدفه الحاسم في كأس السوبر الأفريقي، وهدف فك الدفاعات الحديدية أمام المقاولون لينتزع الأهلي ثلاث نقاط ثمينة، وشارك صلاح محسن في 25 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفاً.

حسين الشحات، عاد للتألق من جديد مع الأهلي وفي فترة حساسة للغاية يحتاج الأحمر خلالها لخدماته، وشارك الشحات مع الأهلي في 32 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

طاهر محمد طاهر، لاعب بشخصية الفريق الأحمر، وبمرور الوقت زاد نضجه واندماجه مع زملائه بالفريق، وشارك طاهر في 34 مباراة سجل خلالهم 5 مباريات وصنع مثلهم.

أما علي معلول، فعلى الرغم من أنه يحسب على خط الدفاع، إلا أن دوره الهجومي في العرضيات المميزة والمراوغات والتمريرات الحاسمة، لا يمكن إغفاله، وشارك معلول مع الأهلي في 19 مباراة خلال الموسم الجاري سجل 4 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى.



افشة



الشحات وشريف



الشحات



حسين الشحات



شريف وقفشة



شريف



صلاح محسن بعد هدفه



صلاح محسن وكأس السوبر



صلاح محسن



طاهر محمد طاهر



طاهر محمد



طاهر



علي معلول



قفشة في المران



قفشة



محمد شريف



محمد مجدي افشة



معلول مع الاهلي