شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية على عرش أفريقيا بـ 15 لقب قبل صدام الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت ، في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، ويمثل تتويج المارد الاحمر باللقب القارى فرصة لمصر لزيادة الهيمنة على دوري الابطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 15 مرة بواقع تسعة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الالقاب الافريقية لولا خسارة الاهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للإفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى

وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات ، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن دوانز.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).