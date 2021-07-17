شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتحدى كايزر تشيفز فى نهائي دوري الأبطال بحثاً عن النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع إسمه في قائمة المتوجين بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

ويطمح الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى في أن يكون ثاني المدربين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، الذي يقود الفريق لحصد دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، كما أنه يبحث عن إنجاز فردي لكونه سيحقق اللقب للمرة الثالثة في مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

ويدرس موسيماني اللعب بلاعب وسط ارتكاز ثالث كما حدث في مباراتي الترجي التونسي بنصف النهائي الأفريقي ومباراة بيراميدز في الدوري، من خلال الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يلعب حمدي فتحي "ليبرو متقدم" أو لاعب وسط ثالث في حالة الدفاع أو لاعب وسط ثالث حال الهجوم، والتى أجاد تنفيذها بشكل كبير، ووقتها سيضحي موسيماني بأحد الجناحين سواء طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

كما يفكر موسيماني في الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لسبيين الأول منح الحرية لعلي معلول في التقدم للأمام وتقديم الزيادة الهجومية مع دخول حمدي فتحي كقلب دفاع بجوار بدر بانون حال تقدمه، وميل أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر، لاستغلال اختراقات معلول في إرسال الكرات العرضية وتشكيل جبهة قوية مع أفشة أو طاهر، وإرسال الكرات العرضية لشريف في منطقة جزاء كايزر تشيفز.

وسبق لصاحب الـ 56 عام قيادة كايزر تشيفز في الفترة من من 2012 وحتى 2015 وحقق العديد من الانجازات يأتي في مقدمتها التتويج ببطولة الدوري الجنوب أفريقي في مناسبتين.