مدرب ليفربول يكشف.. كيف يساعد صلاح شباب الفريق في معسكر النمسا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف بيب ليندرز المدرب المساعد في فريق ليفربول الإنجليزي، النصائح التي يقدمها النجم محمد صلاح لاعب الفريق، لزملائه الشباب الجدد، أثناء معسكر الفريق بالنمسا.

ويتواجد النجم المصري رفقة فريق ليفربول في معسكر النمسا، استعدادا للموسم الجديد، بعد عدم مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للريدز، حكى ليندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تصرف من صلاح تجاه زميله الشاب هارفي إليوت أثناء المعسكر.

وأشار ليندرز إلى إن صلاح كان يريد تعليم اللاعب صاحب الـ18 عاماً، شيئاً صغيراً، ولكنه يعتبر ذلك الأمر بمثابة درس مهم، كما وصفه مدرب ليفربول.

وقال ليندرز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "بالأمس، لقد سمعت حكاية، أن صلاح وهارفي إليوت كانا جالسين سوياً في منطقة تناول الطعام".

وأضاف: "كان لدى هارفي بعض الخبز وبعض الفاكهة في طبقه وسأله صلاح عن عدد شرائح الخبز التي تناولها بالفعل في ذلك اليوم، فرد هارفي أنه تناول شريحة واحدة، ليخبره "مو" أن يأكل الفاكهة فقط".

وتابع: "ثم جاء هارفي لي وقال: "أنا أتعلم دائمًا من هؤلاء الرجال".

واختتم ليندرز: "لدينا الكثير من اللاعبين الذين يساعدون اللاعبين الأصغر سنًا واللاعبين الجدد، تشعر طوال هذا المعسكر بأن المواهب تتكامل، وأنا أحب ذلك كثيرا".