"عودة طاهر".. تشكيل الأهلي المتوقع لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز في اللقاء المقرر له مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني يفاضل بين الثنائي الدولي المالي أليو ديانج أو حمدي فتحي للمشاركة في وسط الملعب بجوار عمرو السولية.

في المقابل، سيعود طاهر محمد طاهر من جديد للمشاركة أساسيًا بعدما لعب جونيور أجايي المباراة السابقة ضد مصر المقاصة بعد إصابة طاهر.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي / أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.