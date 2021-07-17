بالموعد والقناة الناقلة.. تعرف على تفاصيل نهائي الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يخوض الأهلي نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي من خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في لقاء سيقام على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر شاشة "بي إن سبورتس 4" و"بي إن سبورتس بريميوم 1".

وسيقدم الأستوديو التحليلي أحمد فؤاد على أن يقوم بتحليل المباراة الثلاثي وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، وحاتم الطرابلسي نجم منتخب تونس السابق، وعزيز بنيج نجم المغرب السابق.

في المقابل، سيقوم بالتعليق على المباراة علي محمد علي.

جدير بالذكر أن المباراة إذا انتهت بنتيجة التعادل سنتجه للأشواط الإضافية وإذا استمر التعادل سيتم الحسم بركلات الترجيح.